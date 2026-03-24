माफियाओं की अवैध दौलत पर दौड़ रहा पुलिस का बुलडोजर, 33 करोड़ की संपत्तियां मुक्त

अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर चोट करते हुए बीकानेर रेंज पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर चल रही इस कार्रवाई में अब तक 33 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। पुलिस ने 15 हार्डकोर व आदतन अपराधियों की पहचान कर उनकी बेनामी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा तैयार किया है। पुलिस महानिदेशक (अपराध) शाखा जयपुर के निर्देश पर प्रदेशभर में बदमाशों, तस्करों और माफियाओं की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया। इसी के तहत बीकानेर रेंज में कार्रवाई तेज की गई है।