तालाबों का होगा पुनरुद्धार, बंद कुएं होंगे फिर से चालू

बीकानेर. शहर के पारंपरिक जल स्रोतों में भू जल पुनर्भरण की कवायद शुरू होगी। अमृत योजना के सेलो एक्विफर मैनेजमेंट के तहत तालाबों का पुनरुद्धार होगा व बंद कुए पुन: चालू होंगे। इस कार्य के लिए शहर में स्थित तीन तालाबों और सात कुओं का सर्वे हो चुका है। जल्द ही इसकी डीपीआर बनेगी और टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नगर निगम के माध्यम से यह कार्य संपन्न होगा। इस कार्य के तहत जहां बंद कुएं पुन: क्रियाशील होंगे व सौन्दर्यीकरण के कार्य होंगे। वहीं तालाबों की मरम्मत और भू जल पुनर्भरण के लिए कार्य होगा। इसके लिए केन्द्रीय शहरी मंत्रालय और नगर निगम के बीच एग्रीमेंट हुआ है।