राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 32 साल बाद बढ़ा बंदियों का खुराक भत्ता

राजस्थान सरकार के गृह विभाग की संयुक्त सचिव अनुराधा गोगिया द्वारा जारी आदेश में इस बढ़ोतरी को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आदेश के अनुसार, अब प्रत्येक बंदी को पुलिस अभिरक्षा में यात्रा के दौरान प्रतिदिन 70 रुपए का खुराक भत्ता मिलेगा। इस राशि का भुगतान संबंधित जेल की ओर से किया जाएगा। दरअसल, सरकार की अन्नपूर्णा योजना का लाभ सीमित स्थानों तक ही था, लेकिन अब नकद भत्ते से ज्यादा लचीलापन मिलेगा।