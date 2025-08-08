8 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

बीकानेर

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 32 साल बाद बढ़ा बंदियों का खुराक भत्ता

Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। कोर्ट पेशी या दूसरी जेल में शिटिंग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले बंदियों का खुराक भत्ता बढ़ा दिया गया है। जानें कितनी हुई है बढ़ोत्तरी।

बीकानेर

जयप्रकाश गहलोत

Aug 08, 2025

Rajasthan Government Big Decision Prisoners Food Allowance increased after 32 years
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Decision : कोर्ट पेशी या दूसरी जेल में शिटिंग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले बंदियों को अब सफर के दौरान भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 32 साल बाद बंदियों के खुराक भत्ते को दस रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। यह फैसला उन बंदियों के लिए बड़ी राहत है, जो अब तक पांच-दस रुपए में बिस्किट या सूखा नाश्ता खाकर दिन गुजारते थे।

गौरतलब है कि बीकानेर केन्द्रीय कारागार से प्रतिदिन लगभग 48 से 50 बंदी विभिन्न कोर्ट या जेलों में पेशी अथवा स्थानांतरण के लिए भेजे जाते हैं। आठ घंटे से अधिक की यात्रा की स्थिति में पहले बंदी को सिर्फ 10 रुपए मिलते थे, जिससे भोजन का कोई समुचित प्रबंध संभव नहीं हो पाता था।

भूख से झगड़े तक की नौबत

जेल सूत्रों के अनुसार, भोजन के अभाव में कई बार बंदी यात्रा के दौरान भूख से विचलित होकर झगड़ने लगते थे, जिससे पुलिस जवानों को उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। अक्सर पुलिस कर्मियों को इन बंदियों को अपनी जेब से भोजन कराना पड़ता था। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आतीरही हैं।

सरकारी आदेश जारी, नई व्यवस्था लागू

राजस्थान सरकार के गृह विभाग की संयुक्त सचिव अनुराधा गोगिया द्वारा जारी आदेश में इस बढ़ोतरी को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आदेश के अनुसार, अब प्रत्येक बंदी को पुलिस अभिरक्षा में यात्रा के दौरान प्रतिदिन 70 रुपए का खुराक भत्ता मिलेगा। इस राशि का भुगतान संबंधित जेल की ओर से किया जाएगा। दरअसल, सरकार की अन्नपूर्णा योजना का लाभ सीमित स्थानों तक ही था, लेकिन अब नकद भत्ते से ज्यादा लचीलापन मिलेगा।

आदेश मिल चुका है

बंदी खुराक भत्ते को 10 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। इससे पुलिस अभिरक्षा में बंदियों को भोजन की सुविधा मिल सकेगी।
सुमन मालीवाल,उप महानिरीक्षक, बीकानेर केन्द्रीय कारागार

Published on:

08 Aug 2025 10:16 am

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 32 साल बाद बढ़ा बंदियों का खुराक भत्ता

