Rajasthan : पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने मौत को लगाया गले, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया शेयर

सोशल मीडिया पर लिखे गए संदेश में युवक ने दावा किया कि पिछले चार साल से उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने यह भी लिखा कि इससे पहले भी वह आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। उस समय इस मामले में जोधपुर जिले के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उसके अनुसार पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पोस्ट में उसने यह भी उल्लेख किया कि उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब वह फिर से वही कदम उठाने जा रहा है।