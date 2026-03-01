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बीकानेर

Rajasthan : पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने मौत को लगाया गले, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया शेयर

युवक ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर पत्नी सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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बीकानेर

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Kamal Mishra

Mar 25, 2026

bikaner Youth Suicide

सोशल मीडिया पोस्ट (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। जिले के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर पत्नी सहित कई लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान जयनारायण सुथार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ समय पहले उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस और पोस्ट डालकर अपने दर्द को सार्वजनिक किया। उसने अपने संदेश में लिखा कि वह लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना से परेशान है और इसी कारण यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। युवक ने अपने पोस्ट में पत्नी, सास-ससुर और बाबा ससुर सहित दो-तीन अन्य लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया।

युवक ने पोस्ट में क्या लिखा?

सोशल मीडिया पर लिखे गए संदेश में युवक ने दावा किया कि पिछले चार साल से उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने यह भी लिखा कि इससे पहले भी वह आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। उस समय इस मामले में जोधपुर जिले के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उसके अनुसार पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पोस्ट में उसने यह भी उल्लेख किया कि उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब वह फिर से वही कदम उठाने जा रहा है।

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक के पिता पेमाराम सुथार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनके बेटे को उसकी पत्नी प्रियंका और ससुराल पक्ष के अन्य लोग लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। परिवार का कहना है कि इसी कारण वह पहले जोधपुर से बीकानेर आकर रहने लगा था, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर उस पर दबाव और विवाद जारी रहे।

इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पत्नी प्रियंका सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी

जांच के दौरान पुलिस मृतक के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की भी पड़ताल करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले उसने किन लोगों से बातचीत की थी और पोस्ट में किए गए आरोपों के पीछे क्या परिस्थितियां थीं। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:

25 Mar 2026 10:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan : पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने मौत को लगाया गले, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया शेयर

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