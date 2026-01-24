गांवों में रोडवेज के थमे पहिए, निजी दौड़ रही

रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी विनोद भाकर बताते हैं कि पहले बीकानेर से लूणकरनसर लोकल रूट पर दो बसें चलती थी लेकिन अब एक भी नहीं है। जबकि इस रूट पर कई बड़े गांव स्थित है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते है। बीकानेर से नोखा, लूणकरनसर, छतरगढ़, कोलायत तक प्रतिदिन करीब दो दर्जन निजी बसों का संचालन होता है और श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के लिए भी करीब एक दर्जन निजी बसें संचालित होती है। बीकानेर से सैकड़ों गांवों के लिए 50-55 निजी बसें चलती है। जबकि रोडवेज की केवल 8-10 बसें ही संचालित है। ऐसे में रोडवेज की ओर से इन रूटों पर बसें बढ़ाई जाती है तो राजस्व आय में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी प्रकार बीकानेर के कई ग्रामीण रूटों पर बसें संचालित ही नहीं हो रही है। यहां करीब 50 से अधिक निजी बसें संचालित होती है। ग्रामीण रूटों पर बसें संचालित की जाती है तो यात्रियों को सुविधा मिलेगी।