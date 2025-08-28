Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

पूनरासर मेले के लिए RSRTC का तोहफा, दो दिन चलेंगी स्पेशल बसें, महिलाओं का किराया हुआ हाफ

Poonrasar Fair : पूनरासर मेला के लिए RSRTC को तोहफा। मेले के लिए दो दिन स्पेशल बसें चलेंगी। पुरुषों को जहां पूरा बस किराया देना होगा वहीं महिलाओं का किराया हाफ कर दिया गया है।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

RSRTC Gift to Poonrasar Fair Two Days run Special Buses Half fare for only women
उदासर फांटे पर यातायातपुलिस बैरिकेट्स लगाकार रास्ता रोकती। फोटो पत्रिका

Poonrasar Fair : बीकानेर में भाद्रपद मास में लगने वाला पूनरासर हनुमान मेला प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पैदल यात्राओं व वाहनों से यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर आगार 29 और 30 अगस्त को दो दिन विशेष बसें चलाएगा। बसें एमएम ग्राउंड से रवाना होकर पूनरासर में मेला समिति की ओर से तय स्थल तक जाएंगी।

किराया और व्यवस्था

मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा ने बताया कि महिलाओं के लिए 35 रुपए और पुरुषों के लिए 65 रुपए किराया तय किया गया है। वहीं, भीड़ नियंत्रण और पदयात्रियों की सुविधा के लिए जिला पुलिस ने यातायात डायवर्जन और सुरक्षा इंतज़ाम भी पुख्ता किए हैं। बसों की चेकिंग सैरुणा-तेजा गार्डन के सामने (बीकानेर से पूनरासर) जाते समय होगी। जबकि एनएच-62 पर (पूनरासर से बीकानेर लौटने पर) होगी। मेला प्रभारी यातायात प्रबंधक मदनसिंह राजपुरोहित होंगे। एमएम ग्राउंड प्रभारी सतीष आचार्य को बनाया गया है। संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 2 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में मेघगर्जन संग बारिश का अनुमान
जयपुर
Rajasthan Weather Today Meteorological Department Yellow Alert Today in 3 hours Rajasthan in these 2 districts Thunderstorm and Rain Expected

28 से 30 अगस्त तक यातायात डायवर्ट

पदयात्रियों की सुविधा के लिए तीन दिन तक विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी। म्यूजियम सर्किल से गुंसाईसर तक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। मेले में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। यातायात सीओ किसन सिंह और प्रभारी नरेश निर्वाण ने रूट चार्ट का निरीक्षण किया और वन-वे व्यवस्था सुनिश्चित की।

बीकानेर से जयपुर जाने वाले वाहन

1- म्यूजियम सर्किल पूर्णसिंह सर्किल पंचशती सर्किल शिवबाड़ी चौराहा जोड़बीड़ नापासर फांटा सैरुणा जयपुर मार्ग।
जयपुर से बीकानेर आने वाले वाहन
2- गुसांईसर नापासर कैमल फार्म जोड़बीड़ बीकानेर प्रवेश।
नौरंगदेसर कच्चा मार्ग :
3- सेवा वाहन बीछवाल बाइपास पेमासर फांटा बम्बलू-नौरंगदेसर।
उदासर गांव :
4- भीमसेन सर्किल बीछवाल बाइपास पेमासर फांटा उदासर गांव।
5- पूनरासर गांव के अंजनी माता मंदिर के पास वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur : हीरापुरा बस टर्मिनल की शिफ्टिंग को लेकर आई नई डेट, राजस्थान परिवहन विभाग तैयारियों में फिर जुटा
जयपुर
Hirapur Bus Terminal shifting New Date Announced Rajasthan Transport Department again busy in Preparations

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 11:16 am

Published on:

28 Aug 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / पूनरासर मेले के लिए RSRTC का तोहफा, दो दिन चलेंगी स्पेशल बसें, महिलाओं का किराया हुआ हाफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.