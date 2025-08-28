पूनरासर मेले के लिए RSRTC का तोहफा, दो दिन चलेंगी स्पेशल बसें, महिलाओं का किराया हुआ हाफ

मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा ने बताया कि महिलाओं के लिए 35 रुपए और पुरुषों के लिए 65 रुपए किराया तय किया गया है। वहीं, भीड़ नियंत्रण और पदयात्रियों की सुविधा के लिए जिला पुलिस ने यातायात डायवर्जन और सुरक्षा इंतज़ाम भी पुख्ता किए हैं। बसों की चेकिंग सैरुणा-तेजा गार्डन के सामने (बीकानेर से पूनरासर) जाते समय होगी। जबकि एनएच-62 पर (पूनरासर से बीकानेर लौटने पर) होगी। मेला प्रभारी यातायात प्रबंधक मदनसिंह राजपुरोहित होंगे। एमएम ग्राउंड प्रभारी सतीष आचार्य को बनाया गया है। संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है।