पूनरासर मेले के लिए RSRTC का तोहफा, दो दिन चलेंगी स्पेशल बसें, महिलाओं का किराया हुआ हाफ

Poonrasar Fair : बीकानेर में भाद्रपद मास में लगने वाला पूनरासर हनुमान मेला प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पैदल यात्राओं व वाहनों से यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर आगार 29 और 30 अगस्त को दो दिन विशेष बसें चलाएगा। बसें एमएम ग्राउंड से रवाना होकर पूनरासर में मेला समिति की ओर से तय स्थल तक जाएंगी।
मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा ने बताया कि महिलाओं के लिए 35 रुपए और पुरुषों के लिए 65 रुपए किराया तय किया गया है। वहीं, भीड़ नियंत्रण और पदयात्रियों की सुविधा के लिए जिला पुलिस ने यातायात डायवर्जन और सुरक्षा इंतज़ाम भी पुख्ता किए हैं। बसों की चेकिंग सैरुणा-तेजा गार्डन के सामने (बीकानेर से पूनरासर) जाते समय होगी। जबकि एनएच-62 पर (पूनरासर से बीकानेर लौटने पर) होगी। मेला प्रभारी यातायात प्रबंधक मदनसिंह राजपुरोहित होंगे। एमएम ग्राउंड प्रभारी सतीष आचार्य को बनाया गया है। संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है।
पदयात्रियों की सुविधा के लिए तीन दिन तक विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी। म्यूजियम सर्किल से गुंसाईसर तक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। मेले में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। यातायात सीओ किसन सिंह और प्रभारी नरेश निर्वाण ने रूट चार्ट का निरीक्षण किया और वन-वे व्यवस्था सुनिश्चित की।
1- म्यूजियम सर्किल पूर्णसिंह सर्किल पंचशती सर्किल शिवबाड़ी चौराहा जोड़बीड़ नापासर फांटा सैरुणा जयपुर मार्ग।
जयपुर से बीकानेर आने वाले वाहन
2- गुसांईसर नापासर कैमल फार्म जोड़बीड़ बीकानेर प्रवेश।
नौरंगदेसर कच्चा मार्ग :
3- सेवा वाहन बीछवाल बाइपास पेमासर फांटा बम्बलू-नौरंगदेसर।
उदासर गांव :
4- भीमसेन सर्किल बीछवाल बाइपास पेमासर फांटा उदासर गांव।
5- पूनरासर गांव के अंजनी माता मंदिर के पास वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है।