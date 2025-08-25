बीकानेर दिल्ली कैंट वंदेभारत ट्रेन के लिए नया अपडेट, लालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची रैक

बीकानेर–दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस-(प्रस्तावित टाइम टेबल रेलवे सूत्रों के अनुसार)

स्टेशन का नाम - बीकानेर से दिल्ली कैंट - दिल्ली कैंट से बीकानेर

बीकानेर (BKN) प्रस्थान – 05.45 = आगमन – 23.00

रतनगढ़ (RTGH) आगमन – 07.18, प्रस्थान – 07.20 = आगमन – 20.53, प्रस्थान – 20.55

चूरू (CUR) आगमन – 08:00, प्रस्थान – 08:05 = आगमन – 20:20, प्रस्थान – 20.:25

रेवाड़ी (RE) आगमन – 10:45 = प्रस्थान – 18:00

दिल्ली कैंट (DEC) आगमन – 11:50 = प्रस्थान – 16:45