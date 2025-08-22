Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

रेलवे की नई सुविधा, राजस्थान में 2 ट्रेनों का विस्तार, अजमेर-संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला

Railway New Facility : रेलवे ने यात्री सुविधाओं के चलते लालगढ़-दादर-लालगढ़ ट्रेन व बीकानेर-दादर-बीकानेर ट्रेन के संचालन का विस्तार किया है। साथ ही अजमेर-संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। गुड न्यूज यह है कि रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 22, 2025

Railways New Facility Rajasthan 2 trains extension Ajmer-Santragachi weekly special train decide to run
फाइल फोटो पत्रिका

Railway New Facility : रेलवे ने यात्री सुविधाओं के चलते लालगढ़-दादर-लालगढ़ ट्रेन व बीकानेर-दादर-बीकानेर ट्रेन के संचालन में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दादर-हनुमानगढ़ ट्रेन 23 अगस्त से प्रतिदिन दादर से रवाना होकर हनुमानगढ़ जाएगी। हनुमानगढ़-दादर ट्रेन 25 अगस्त से प्रतिदिन हनुमानगढ़ से रवाना होकर दादर तक जाएगी।

दादर-श्रीगंगानगर द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन 24 अगस्त से दादर से रवाना होकर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इसी प्रकार श्रीगंगानगर-दादर द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन श्रीगंगानगर से रवाना होकर दादर पहुंचेगी।

अजमेर-संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी

रेलवे ने आगामी दिनों में ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए संतरागाछी से अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार संतरागाछी-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22 सितंबर से 24 नवंबर तक, अजमेर-संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर से 27 नवंबर तक (10 ट्रिप) संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेन बरवाडीह, डालटनगंज, गढवा रोड, रेणुकूट, चोपन, सिंगरौली, बरगवा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन आज से

रामदेवरा मेला में जातरुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एक और रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन 22 अगस्त से भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से शुरू की जाएगी। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि गाड़ी संख्या 04865 भगत की कोठी-रामदेवरा मेला स्पेशल 22 अगस्त से सात सितंबर तक प्रतिदिन (17 ट्रिप) प्रतिदिन सुबह 9.10 बजे रवाना होकर दोपहर 1.15 बजे रामदेवरा पहुंच जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04866 रामदेवरा-भगत की कोठी मेला स्पेशल 22 अगस्त से 7 सितंबर तक (17 ट्रिप) रामदेवरा से दोपहर दो बजे रवाना होकर सायं 5.45 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी। ट्रेन आवागमन में जोधपुर, राईका बाग, महामंदिर, मंडोर, मारवाड़ मथानियां, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट व फलोदी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में डेमू रैक के नौ डिब्बे होंगे।

Published on:

22 Aug 2025 08:01 am

22 Aug 2025 08:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेलवे की नई सुविधा, राजस्थान में 2 ट्रेनों का विस्तार, अजमेर-संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला

