Panchayat Elections New Update : पंचायत-निकाय चुनाव के लिए राजस्थान सरकार पहुंची हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई

Rajasthan Panchayat Body Elections : पंचायत चुनाव शीघ्र कराने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने गुरुवार को अपील पेश कर दी, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी। आयोग ने गुरुवार को चुनाव को लेकर कलक्टरों को जारी की जाने वाली गाइडलाइन के ड्राफ्ट पर मशक्कत की। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट न्यायाधीश अवनीश झिंगन व न्यायाधीश बलजिंदर संधू की खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। अपील में राज्य सरकार ने एकलपीठ के इसी सप्ताह आए उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों और अदालती आदेशों का हवाला देकर शीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिए।