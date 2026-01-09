Jaipur: ऊर्जा विभाग में जवाबदेही का अंधेरा; करोड़ों रुपए के घोटाले उजागर, दोषियों को बचाने में अफसरशाही बनी ढाल

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) से 25 साल के लिए 4.98 रुपए प्रति यूनिट की दर से 630 मेगावाट बिजली खरीदने की डील कर ली। यह दर न सिर्फ महंगी थी, बल्कि यह प्रस्ताव मूल रूप से दिल्ली की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। जैसे ही मामला सामने आया, हल्ला हुआ तो निगम के बोर्ड ने अपने ही फैसले को पलटते हुए डील रद्द कर दी। गड़बड़ी मान ली गई, फैसला गलत मान लिया गया, लेकिन गलती करने वाले अफसरों के नाम सामने नहीं आए। इस डील में दो वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों सहित निगम के शीर्ष अफसरों की अहम भूमिका बताई जा रही है, लेकिन वे बच निकले।