रेलवे का बड़ा फैसला, खातीपुरा से हावड़ा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, 3 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए खातीपुरा से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हावडा-खातीपुरा (जयपुर) पूजा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 28 सितम्बर, 5, 12,19, 26 अक्टूबर व 2 नवंबर को चलेगी। खातीपुरा (जयपुर)-हावडा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन खातीपुरा से 30 सितम्बर, 7,14, 21, 28 अक्टूबर व 4 नवंबर को खातीपुरा से चलेगी।
आवाजाही के दौरान यह ट्रेन बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, सासाराम, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविन्दपुरी, इटावा, फतेहाबाद, शमशाबाद टाउन, आगराकैंट, भरतपुर, बांदीकुई व दौसा स्टेशन पर ठहराव करेगी।
ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार के चलते रेलवे ने तीन जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हिसार-जयपुर-हिसार ट्रेन, जयपुर-बठिंडा-जयपुर ट्रेन व जयपुर-बठिंडा-जयपुर ट्रेन में सितम्बर के पहले सप्ताह तक साधारण श्रेणी के दो-दो कोच जोड़े जाएंगे।
अजमेर से जम्मूतवी के बीच संचालित होनेे वाली गलताधाम जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन को बुधवार को रीशेड्यूल किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लिंक रैक में देरी के कारण अजमेर-जम्मूतवी ट्रेन बुधवार को अजमेर से अपने निर्धारित समय दोपहर 2.10 बजे के स्थान पर 2 घंटे 50 मिनट की देरी से शाम 5 बजे रवाना हुई। इससे यह ट्रेन तीन घंटे की देरी से जयपुर पहुंची।