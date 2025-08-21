रेलवे का बड़ा फैसला, खातीपुरा से हावड़ा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, 3 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए खातीपुरा से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हावडा-खातीपुरा (जयपुर) पूजा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 28 सितम्बर, 5, 12,19, 26 अक्टूबर व 2 नवंबर को चलेगी। खातीपुरा (जयपुर)-हावडा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन खातीपुरा से 30 सितम्बर, 7,14, 21, 28 अक्टूबर व 4 नवंबर को खातीपुरा से चलेगी।