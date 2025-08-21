Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

रेलवे का बड़ा फैसला, खातीपुरा से हावड़ा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, 3 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

Railway Big Decision : रेलवे ने दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए खातीपुरा से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही तीन जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 21, 2025

Railway Big Decision Puja Special Train run between Khatipura and Howrah additional coaches added in 3 pairs trains
फाइल फोटो पत्रिका

Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए खातीपुरा से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हावडा-खातीपुरा (जयपुर) पूजा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 28 सितम्बर, 5, 12,19, 26 अक्टूबर व 2 नवंबर को चलेगी। खातीपुरा (जयपुर)-हावडा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन खातीपुरा से 30 सितम्बर, 7,14, 21, 28 अक्टूबर व 4 नवंबर को खातीपुरा से चलेगी।

जानें ट्रेन का ठहराव

आवाजाही के दौरान यह ट्रेन बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, सासाराम, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविन्दपुरी, इटावा, फतेहाबाद, शमशाबाद टाउन, आगराकैंट, भरतपुर, बांदीकुई व दौसा स्टेशन पर ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, डिस्काम ने स्मार्ट मीटर गाइडलाइन में किया संशोधन
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers Good News Discom Amended Smart Meter Guidelines

तीन जोड़ी ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच

ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार के चलते रेलवे ने तीन जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हिसार-जयपुर-हिसार ट्रेन, जयपुर-बठिंडा-जयपुर ट्रेन व जयपुर-बठिंडा-जयपुर ट्रेन में सितम्बर के पहले सप्ताह तक साधारण श्रेणी के दो-दो कोच जोड़े जाएंगे।

तीन घंटे की देरी से पहुंची ट्रेन

अजमेर से जम्मूतवी के बीच संचालित होनेे वाली गलताधाम जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन को बुधवार को रीशेड्यूल किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लिंक रैक में देरी के कारण अजमेर-जम्मूतवी ट्रेन बुधवार को अजमेर से अपने निर्धारित समय दोपहर 2.10 बजे के स्थान पर 2 घंटे 50 मिनट की देरी से शाम 5 बजे रवाना हुई। इससे यह ट्रेन तीन घंटे की देरी से जयपुर पहुंची।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 15 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट, 90 मिनट में मूसलाधार बारिश का अनुमान
जयपुर
Meteorological Department issued Orange Yellow Alert Today in 90 minutes Rajasthan 15 districts heavy rain thunderstorm Expected

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेलवे का बड़ा फैसला, खातीपुरा से हावड़ा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, 3 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.