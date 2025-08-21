Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 15 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट, 90 मिनट में मूसलाधार बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 90 मिनट में राजस्थान इन 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजे अनुमान के अनुसार राजस्थान के 4 जिलों सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान ऐसा अनुमान है कि 30-40 KMPH गति से तेज हवा चल सकती है।