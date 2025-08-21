Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 15 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट, 90 मिनट में मूसलाधार बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट व 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने 90 मिनट में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 21, 2025

Meteorological Department issued Orange Yellow Alert Today in 90 minutes Rajasthan 15 districts heavy rain thunderstorm Expected
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 90 मिनट में राजस्थान इन 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजे अनुमान के अनुसार राजस्थान के 4 जिलों सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान ऐसा अनुमान है कि 30-40 KMPH गति से तेज हवा चल सकती है।

11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के नए अनुमान के अनुसार राजस्थान के 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दौसा, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर जिले के अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का अनुमान है।

23 अगस्त से बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां

राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को जयपुर सहित बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालौर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा के लोहरिया में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 23 अगस्त से राज्य में बारिश के बढ़ने की संभावना है।

जयपुर में बुधवार शाम को बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा

जयपुर में लंबे इंतजार के बाद बुधवार शाम को बारिश का दौर चला। इससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम केन्द्र के अनुसार शाम करीब 6 बजे बाद शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर चला। राजापार्क, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, टोंक रोड सहित अन्य इलाकों में बारिश हुई। दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।

Published on:

21 Aug 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 15 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट, 90 मिनट में मूसलाधार बारिश का अनुमान

