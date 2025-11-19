अब जगह नहीं बदल सकेंगे सुरक्षा गार्ड्स, पहचान पत्र-यूनिफॉर्म भी अनिवार्य

पीबीएम अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा गार्डों को बार-बार कार्यस्थल बदलने से रोका जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक निर्धारित पॉइंट पर नियमित रूप से ड्यूटी चार्ट सौंपा जाएगा। इससे सुरक्षा कर्मियों की पहचान में आसानी होगी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी।