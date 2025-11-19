अब जगह नहीं बदल सकेंगे सुरक्षा गार्ड्स, पहचान पत्र-यूनिफॉर्म भी अनिवार्य

पीबीएम अस्पताल
पीबीएम अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा गार्डों को बार-बार कार्यस्थल बदलने से रोका जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक निर्धारित पॉइंट पर नियमित रूप से ड्यूटी चार्ट सौंपा जाएगा। इससे सुरक्षा कर्मियों की पहचान में आसानी होगी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी।
अध्यक्ष डॉ. घीया ने निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल परिसर में ड्यूटी पर आने से पहले निर्धारित यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सुरक्षा कर्मियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए वार्ड नर्सिंग प्रभारी और चिकित्सकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि अस्पताल परिसर में केवल अधिकृत सुरक्षा कर्मचारी ही तैनात रहें।
मानदेय की समय पर अदायगी के निर्देश
बैठक में सेवा प्रदाता एजेंसी के प्रतिनिधि को यह निर्देश दिए गए कि किसी भी सुरक्षा कर्मी को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। डॉ. घीया ने कहा कि प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को समयबद्ध तरीके से अपने निर्धारित पॉइंट्स पर ड्यूटी निभानी होगी और एजेंसी को सभी कर्मियों का मानदेय समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए।
