हाजिरी का स्मार्ट तरीका: कंप्यूटर कैमरा लेगा फोटो और लगा देगा हाजिरी

विद्यार्थियों की हाजिरी लेने में अक्सर कई मिनट लग जाते हैं, जिससे कक्षा की शुरुआत में देरी हो जाती है और पढ़ाई पर असर पड़ता है। इस समस्या का हल अब बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने खोज लिया है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने एक एआई आधारित अटेंडेंस सिस्टम तैयार किया है, जो न सिर्फ हाजिरी के समय की बचत करेगा, बल्कि मानवीय त्रुटियों को भी कम करेगा। इस नई प्रणाली के तहत अब किसी भी प्रोफेसर को कक्षा में उपस्थित छात्रों की हाजिरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एआई मॉडल खुद ही छात्रों की उपस्थिति दर्ज करेगा और इसे सर्वर पर भेज देगा। इसके बाद, हर छात्र की उपस्थिति का डेटा एक एक्सल शीट में ऑटोमेटिकली तैयार कर दिया जाएगा। परीक्षाओं के समय भी कोई उपस्थिति से जुड़ी समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर, इस सिस्टम की मदद से कक्षा में हाजिरी का कार्य बहुत तेज और प्रभावी तरीके से संपन्न होगा, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का समय बर्बाद नहीं होगा।