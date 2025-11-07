रफ्तार बढ़ी और दूरियां सिमटीं…भाप के इंजन से वंदे भारत तक का रेल सफर

यह 134 साल पहले वर्ष 1890 के आस-पास का समय था। देश छोटी-छोटी रियासतों में बंटा था। बीकानेर जैसे दुर्गम रेतीले इलाके में एक से दूसरी जगह आवागमन के लिए ऊंटों की सवारी का साधन था। तब देश में महानगरों में भाप के इंजन मीटरगेट रेल पटरी पर दौड़ने शुरू हो गए थे। इसी कालखंड में बीकानेर रियासत में ऐतिहासिक यात्रा का श्रीगणेश हुआ। तत्कालीन रियासत ने बीकानेर से जोधपुर के बीच रेल लाइन बिछाकर इस 250 किलोमीटर की दूरी को सिमटा कर रख दिया। कई दिनों में होने वाला दो रियासतों के बीच की यात्रा घंटों में सिमट गई। बीकानेर देश की उन गिनी-चुनी रियासतों में शुमार हुआ, जहां रेलगाड़ी का आगमन हुआ। तब से रफ्तार का यह सिलसिला आज तक जारी है। भाप के इंजन की जगह इलेक्ट्रोनिक इंजन के साथ ट्रेनें दौड़ने लगी है। अब वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन यहां से चल रही है।