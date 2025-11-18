संस्कारों की जगह स्पॉटलाइट: मांगलिक कार्यों में आधुनिकता का तड़का

बीकानेर. विवाह जो कभी केवल परंपरा था, अब उत्सव, आयोजन और एक भव्य इवेंट का रूप ले रहा है। सनातन धर्म की वैदिक पद्धति में पाणिग्रहण संस्कार की अपनी मर्यादा और विधि है, लेकिन बदली सोच, बढ़ती आधुनिकता और बदलते सामाजिक ढांचे ने विवाह के स्वरूप को भी नया आकार दे दिया है। इसी बदलाव की सबसे स्पष्ट छाप दिखती है चंवरी और मंडप में। वैसे कुल मिला कर पूरा वैवाहिक कार्यक्रम अब परंपराओं के साथ ही हल्दी-मेंहदी की नई रस्मों को मिला कर नया यूजन पैदा करता है, जो आयोजन को यादगार समारोह जैसा बना रहे हैं।