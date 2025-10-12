Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

चुपके-चुपके: रातों-रात गोचर हुई अराजीराज, बदला म्यूटेशन, सुजानदेसर-भीनासर गोचर अब राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी

शनिवार को लोगों को जैसे ही गोचर भूमि का म्यूटेशन बदलने की भनक लगी, ऑनलाइन जमाबंदी पर पुरानी जमाबंदी देखने के लिए खाता खोलना चाहा। परन्तु खाता संख्या 1 डालने पर सिस्टम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा था।

2 min read

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Oct 12, 2025

मास्टर प्लान के रास्ते गोचर भूमि के अधिग्रहण का भारी विरोध होने के बाद शनिवार को जिला प्रशासन की हैरान करने वाली कार्यवाही सार्वजनिक हुई। भूमि की जमाबंदी में सुजानदेसर-भीनासर गोचर का नामांतरण (म्यूटेशन) 10 अक्टूबर को जमाबंदी में बदला प्रदर्शित होने लगा। तहसीलदार प्रशासन ने गैर मुमकिन गोचर के नाम से सुजानदेसर व भीनासर गोचर भूमि को अराजीराज किया है। इस कार्यवाही से ठीक एक दिन पहले ही 9 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीकानेर दौरे पर भाजपा नेता देवीसिंह भाटी और विधायक जेठानंद व्यास सहित गोचर बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री से मिल कर इस मुद़दे पर बात की जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन में हलचल देखी गई। इस गोचर भूमि को रकबाराज (जमाबंदी में गोचर की जगह सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही हुई।

खाता संख्या 1 डालने पर आने लगा 10

ओरण-गोचर आदि का जमाबंदी में अलग से खाता होता है। यह खाता संख्या 1 में रहता है। शनिवार को लोगों को जैसे ही गोचर भूमि का म्यूटेशन बदलने की भनक लगी, ऑनलाइन जमाबंदी पर पुरानी जमाबंदी देखने के लिए खाता खोलना चाहा। परन्तु खाता संख्या 1 डालने पर सिस्टम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा था। इसकी जगह खाता संख्या 10 आने लगा। इसी तरह सरेह नथानिया ग्राम की भूमि का भी ऑनलाइन खाता लॉक है। कोई भी इसे देखना चाहे, तो खुलता नहीं है।

जब तक चांद और तारे रहेंगे...

रियासतकालीन इस भूमि को गोचर के लिए आवंटन के दौरान तत्कालीन महाराजा ने लिखा था, जब तक चांद-तारे रहेंगे, यह भूमि गोचर के रूप में दर्ज रहेगी। अब चांद तारे तो हैं, लेकिन राहशाही की जगह लोकतंत्र ने ले ली है। ऐसे में अब सरकारी प्रक्रियाओं में यह गोचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रकबाराज के रूप में पहचानी जाएगी।

जानिए... म्यूटेशन से क्या बदलेगा

अब तक यह भूमि गैर मुमकिन गोचर भूमि के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में थी। अब रकबाराज होने से अन्य सरकारी भूमि की तरह हो जाएगी। यानी सीधे तौर पर प्रशासन या सरकार जिस उपयोग में लेना चाहे, जिसे आवंटित करना चाहे कर सकेगी। पहले प्रशासन के लिए वनभूमि, ओरण-गोचर के रूप में दर्ज भूमि का अन्य उपयोग करना आसान नहीं था। जबकि रकबाराज पूर्णत: सरकारी भूमि होगी।

मास्टर प्लान 2043 में अन्य उपयोग

अभी बीकानेर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2043 में सरेह नथानिया, गंगाशहर-भीनासर, सुजानदेसर व उदयरामसर की करीब 40 हजार बीघा भूमि आवासीय व अन्य उपयोग के लिए प्रस्तावित है। इस भूमि अधिग्रहण को निरस्त कराने के लिए हजारों आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। ऐसे में बीडीए प्रशासन पर गोचर भूमि का अन्य उपयोग प्रस्तावित करने के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए भारी दबाव है। रकबाराज होने के बाद यह भूमि बीडीए के स्वामित्व में आ जाएगी।

कानूनी लड़ाई लड़ेंगे...

गोचर भूमि का म्यूटेशन बदलने की जानकारी आ गई है। सरेह नथानिया गोचर भूमि अभी ऑनलाइन जमाबंदी पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, इसका खाता लॉक है। अधिवक्ताओं से राय कर रहे हैं। गोचर बचाने के लिए आगे सामाजिक आंदोलन के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

- शिव गहलोत,गोचर बचाओ आंदोलन संयोजक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

वसुंधरा राजे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 11:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / चुपके-चुपके: रातों-रात गोचर हुई अराजीराज, बदला म्यूटेशन, सुजानदेसर-भीनासर गोचर अब राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नयाशहर लूटकांड का पर्दाफाश: चार आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार, पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से किया खुलासा

बीकानेर

तो अब शिक्षा विभाग की इस क्रांतिकारी पहल से सुधरेगा बच्चों का रिजल्ट…सरकारी स्कूलों में अब कोचिंग जैसा रिवीजन मॉडल

बीकानेर

इस दीपावली खूब कीजिए खरीदारी… क्रेडिट कल्चर का त्योहारी बूम, बाजार में ‘ऑफर इकॉनमी’ की धूम

बीकानेर

सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कार्यालय, भण्डार और पंपिंग स्टेशन

बीकानेर

बीकानेर में युवक से ढाई लाख की लूट, रेकी कर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Rajasthan Police
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.