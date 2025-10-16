कुंभकार के दीपक से झलकती है संस्कृति की आभा, दमकती है दीपावली

चार पीढ़ी से इस कार्य में जुटे श्रीडूंगरगढ़ के पूनमचंद प्रजापत बताते हैं कि दीपावली के मौके पर भारतीय परंपराओं के अनुसार घरों पर दीपक जलाते आ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से बाजारों में सस्ती चाइनीज लाइटें आने और लागत बढ़ने के कारण कुम्हारों की आमदनी पर खासा असर पड़ा है। नरसीराम प्रजापत ने बताया कि उनके परिवार में करीब 80 सालों से मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। एक समय था जब दीपावली से पहले आराम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। बर्तनों के लिए मिट्टी खरीदना, बर्तन बनाने के योग्य मिट्टी तैयार करना, पकाना आदि पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी एवं पकाने के अन्य खर्चों में बढ़ोतरी भी दिनोंदिन हो रही है। इसके उपरांत भी मजदूरी चार सौ रुपए से ज्यादा नहीं हो पाती है। हालांकि केंद्र सरकार ने बर्तन बनाने के लिए चयनित परिवारों को चाक जरूर मुहैया करवाई है, लेकिन कुंभकार परिवार को सरकार की ओर से इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया जा रहा है।