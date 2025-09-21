नवरात्र से शुरू होगा त्योहारी सीजन, बाजार में शुरू हुई तैयारियां

नवरात्र के साथ ही फेस्टिव सीजन का आगाज होने वाला है और शहर का बाजार रंग-बिरंगी रोशनी, नए स्टॉक और खास ऑफर्स से सजने लगा है। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीपावली और शादियों के सीजन को देखते हुए शोरूमों में नया स्टॉक आ गया है, वहीं दुकानों की सजावट, रंग-रोगन और डिस्काउंट ऑफर्स की गूंज भी शुरू हो गई है।