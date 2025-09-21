Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

नवरात्र से शुरू होगा त्योहारी सीजन, बाजार में शुरू हुई तैयारियां

। दुकानों पर नए फर्नीचर लगाए जा चुके हैं और सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है।

बीकानेर

Atul Acharya

Sep 21, 2025

एक दुकान में तैयारी करते हुए।
एक दुकान में तैयारी करते हुए।

नवरात्र के साथ ही फेस्टिव सीजन का आगाज होने वाला है और शहर का बाजार रंग-बिरंगी रोशनी, नए स्टॉक और खास ऑफर्स से सजने लगा है। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीपावली और शादियों के सीजन को देखते हुए शोरूमों में नया स्टॉक आ गया है, वहीं दुकानों की सजावट, रंग-रोगन और डिस्काउंट ऑफर्स की गूंज भी शुरू हो गई है।

बाजार में त्योहारी रौनक
नवरात्र आते ही बाजार का माहौल बदलने लगा है। दुकानों पर नए फर्नीचर लगाए जा चुके हैं और सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गिफ्ट आइटम तक का नया स्टॉक उतार दिया है। कई दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फेस्टिव डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर की तैयारियां कर रहे हैं।

ऑनलाइन को टक्कर देंगे स्थानीय ऑफर्स
इस बार व्यापारी ऑनलाइन मार्केट को चुनौती देने के लिए भी मैदान में उतर गए हैं। शोरूम और दुकानों में 2 से 10 प्रतिशत तक कैशबैक ऑफर्स की योजना है। कई ब्रांड कंपनियों के साथ-साथ व्यापारी खुद भी अलग-अलग स्कीम और डिस्काउंट देने की तैयारी कर रहे हैं।

शादियों के लिए भी होगी धूम
नवरात्र के साथ ही शादी-ब्याह की खरीदारी का दौर भी शुरू होगा। दुकानों में बनारसी, सिल्क और कोटा-डोरिया जरीदार साड़ियों की मांग बढ़ने लगी है। ज्वेलरी शोरूस पर हल्की ज्वेलरी का नया कलेक्शन उतारा जा रहा है, वहीं एडवांस ऑर्डर्स भी लिए जाने लगे हैं।

गिफ्ट व इलेक्ट्रॉनिक्स पर नजर
फेस्टिव सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी विशेष ऑफर्स होंगे। टीवी, फ्रिज, मोबाइल और होम एप्लायंसेज पर डिस्काउंट व कैशबैक ऑफर तैयार हैं। गिफ्ट शॉप्स पर त्योहारों के लिए पैकिंग और नई वैराइटी के साथ ग्राहकों का स्वागत होगा।

संबंधित विषय:

बीकानेर

Published on:

21 Sept 2025 06:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / नवरात्र से शुरू होगा त्योहारी सीजन, बाजार में शुरू हुई तैयारियां

