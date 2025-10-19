आठ दिनों तक चलेगी पुष्करणा सावा की रमक-झमक

बीकानेर. पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह (सावा) 10 फरवरी 2026 को होगा। इस दिन सैकड़ों जोड़े एक दिन, एक मुहूर्त में परिणय सूत्र में बंधेंगे। बड़ी संख्या में होने वाली शादियों के कारण शहर का परकोटा छत बनेगा और शहरवासी बाराती। दशहरा के दिन सावे की तिथि घोषित होने के बाद धनतेरस के दिन परंपरा अनुसार सावे के मांगलिक कार्यक्रमों की तिथियां तय हुईं। 04 फरवरी से प्रारंभ होने वाले मांगलिक कार्यक्रम 11 फरवरी तक चलेंगे। आठ दिनों तक पुष्करणा सावा की रमक-झमक रहेगी व मांगलिक गीत, परंपराओं के निर्वहन होंगे। सावा समिति के संयोजक नारायण दास व्यास के अनुसार शनिवार को समाज के पंडितों, विद्वानों के बीच शास्त्रोक्त चर्चा के बाद यज्ञोपवीत संस्कार व पाणिग्रहण संस्कार के मांगलिक कार्यक्रमों की तिथियां तय हुई। श्री मानेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मांगलिक कार्यक्रम तय हुए व समारोह में तिथियों की घोषणा की गई। शास्त्रोक्त चर्चा में पंडित अशोक कुमार ओझा चौथाणी, पंडित राजेन्द्र किराडू, सुशील ओझा, सुशील किराडू, अशोक किराडू,जितेन्द्र ओझा, महेश ओझा, हिमांशु किराडू, विमल किराडू,मुरली पुरोहित, विनोद ओझा आदि शामिल रहे। महेश ओझा चौथाणी ने सावा के मांगलिक कार्यक्रमों की तिथियों की घोषणा की।