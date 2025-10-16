बीकानेर का हृदय: नट-बोल्ट से लेकर जरूरत का हर सामान

बीकानेर का केईएम रोड। नाम बदलकर महात्मा गांधी मार्ग हुआ, लेकिन पहचान आज भी केईएम रोड से है। दशकों पहले 2 से 4 दुकानों से शुरू हुए इस बाजार में आज सैकड़ों दुकानें हैं। व्यापारी सुनील बांठिया बताते हैं कि 1966 में दादा ने एक छोटी दुकान शुरू की थी। आज चौथी पीढ़ी इसको संभाल रही है। दादा बताया करते थे कि 1950 के बाद ही केईएम रोड का बाजार विकसित होना शुरू हुआ था। कभी यहां दो ही दुकान होती थीं, लेकिन आज 500 से अधिक दुकानें है। ये बीकानेर का हृदय स्थल है। यहां नट बोल्ट से लेकर जरूरत का हर सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। कोलकाता, मुंबई, सूरत से बीकानेर आने वाले लोग भी जब तक इस बाजार में नहीं जाते हैं, तब तक खरीदारी अधूरी ही समझते हैं। सड़क पर बना बाजार शहर का सबसे प्रमुख व्यावसायिक मार्ग है। इस बाजार की खासियत है कि यहां पर पर्यटकों को होटल, ट्रेवल एजेंसी, बड़ी कंपनियों के शोरूम, फुटकर सामान सहित अन्य जरूरत के सामान भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।