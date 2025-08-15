गर्व कराती मेरे देश की धरती…गदर मचाता तारा सिंह, फिल्मों में देशभक्ति, कभी आक्रामक…तो कभी कोमल

रंगकर्मी और फिल्म समीक्षक नवल किशोर व्यास कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा में देशभक्ति को लेकर दृष्टिकोण बदला है। अब यह सिर्फ सीमा पर दुश्मन से लड़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिक के व्यक्तिगत कर्तव्य और जिम्मेदारी तक फैल गया है। राजकुमार राव की “न्यूटन” को ही लीजिए—यह फिल्म युद्ध या राजनीति के शोरगुल में नहीं, बल्कि एक आदर्शवादी सरकारी कर्मचारी की ईमानदारी पर केंद्रित है, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए पागलपन की हद तक जा सकता है। आशुतोष गोवारिकर की “स्वदेश” भी केवल प्रवासी भारतीय की घर वापसी की कहानी नहीं है। यह गांधीजी के सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में आजमाने और उन्हें सफल होते देखने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा, जो भौगोलिक होने के साथ-साथ विचारधारा की भी है।