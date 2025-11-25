तेज रफ्तार का तांडव: सड़क हुई ऐसी रक्तरंजित कि रोंगटे खड़े हो गए, इधर-उधर बिखरी मिलीं लाशें

भारतमाला परियोजना के तहत बनी देशनोक-बीकानेर सड़क पर मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क पर दूर तक बिखरी 22 भेड़ों की लाशें, खून से सना रास्ता। रात को गुजर रहे राहगीर भयावह दृश्य देखकर दहशत में आ गए। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर नोखा थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया।सड़क पर बड़ी संख्या में मृत भेड़ेंपड़ी थीं, जबकि कुछ घायल भेड़ों को स्थानीय लोगों की मदद से रास्ते से हटाया गया। दृश्य बेहद मार्मिक था।