तेज रफ्तार का तांडव: सड़क हुई ऐसी रक्तरंजित कि रोंगटे खड़े हो गए, इधर-उधर बिखरी मिलीं लाशें

भारतमाला परियोजना के तहत बनी देशनोक-बीकानेर सड़क पर मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क पर दूर तक बिखरी 22 भेड़ों की लाशें, खून से सना रास्ता। रात को गुजर रहे राहगीर भयावह दृश्य देखकर दहशत में आ गए। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर नोखा थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया।सड़क पर बड़ी संख्या में मृत भेड़ेंपड़ी थीं, जबकि कुछ घायल भेड़ों को स्थानीय लोगों की मदद से रास्ते से हटाया गया। दृश्य बेहद मार्मिक था।
अज्ञात वाहन ने मारी जबरदस्त टक्कर, मौके पर ही मौत
थानाधिकारी भारद्वाज के अनुसार, प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि किसी तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे झुंड को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 22 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
सीसीटीवी खंगालने की तैयारी, ग्रामीणों ने उठाया रफ्तार का मुद्दा
पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वाहन और चालक की पहचान हो सके। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि रात के समय बड़े वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार इस तरह की दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग