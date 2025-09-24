पांच सौ वर्षों से आस्था का दीप प्रज्जवलित कर रहा है मां नागणेचीजी का मंदिर, राव बीका जोधपुर से लाए थे मूर्ति

बीकानेर. बीकानेर की धरती पर सदियों से एक देवी स्वरूप अपनी दिव्य छवि से आस्था के दीप जला रही हैं मां नागणेचीजी।राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाने वाली यह माता लोक आस्था का ऐसा केन्द्र हैं, जहां न केवल बीकानेरवासी, बल्कि दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालु भी सिर झुकाते हैं। पांच शताब्दी से भी अधिक समय पहले नगर संस्थापक राव बीका जोधपुर से इस मूर्ति को लाए थे और प्रतिष्ठित कर मंदिर की स्थापना की थी। तभी से यह मंदिर भक्तिभाव, पूजा-अर्चना और नवरात्र जैसे पर्वों का मुय स्थल बना हुआ है।