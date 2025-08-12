12 अगस्त 2025,

मंगलवार

बीकानेर

नमक से यूरिया-डीएपी बनाकर किसानों को बेच रहे थे, जिप्सम फैक्ट्री में पड़ा छापा, तो निकला यह नकली कारखाना

नमक से बनी ऐसी यूरिया खेत में डालने से फसल को फायदे की जगह नुकसान होता है। उपजाऊ कृषि भूमि लवणीय भूमि में तब्दील होकर हमेशा के लिए बंजर हो सकती है।

बीकानेर

Brijesh Singh

Aug 12, 2025

शोभासर रोड पर जिप्सम पाउडर की फैक्ट्री पर छापा मारकर कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। यहां पर नमक से यूरिया व डीएपी-एसएसपी खाद बनाकर किसानों को बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। मौके पर भारी मात्रा में नमक और उससे तैयार की गई यूरिया व अन्य खाद बरामद हुई है। जिले में नकली खाद-बीज माफिया पर लगातार कार्रवाई के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रही है। नमक से बनी ऐसी यूरिया खेत में डालने से फसल को फायदे की जगह नुकसान होता है। उपजाऊ कृषि भूमि लवणीय भूमि में तब्दील होकर हमेशा के लिए बंजर हो सकती है। किसानों के साथ हो रही इस लूट का पर्दाफाश रविवार देर रात से लेकर सोमवार दोपहर तक चली कार्रवाई में किया गया।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि शोभासर रोड पर जिस जिप्सम इकाई के परिसर पर छापा मारा, इसके मजदूरों ने फैक्ट्री का मालिक त्रिलोकाराम बिश्नोई नामक व्यक्ति को बताया है। यहं नकली उर्वरक का कारखाना मिलने पर नाल थानाधिकारी को सूचना देकर बुलाया गया। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई जो सोमवार को पूर्ण हुई।

नकली खाद के लिए यह मिला जखीरा

मौके पर से बड़ी संख्या में नमक से भरे कट्टे तथा लाल रंग के पाउडर के कट्टे मिले। जो कि म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद बनाने के लिए काम में लिए जाने थे। नमक के 50 किलो के 750 बैग, नमक और लाल रंग मिक्स के 50 किलो के 329 बैग बरामद हुए। जो म्यूरेट ऑफ पौटाश खाद के रूप में बेचने के लिए तैयार किए गए थे। सोली पोटाश के नाम से 50 किलो के 8 बैग मौके पर मिले।

नकली डीएपी और एसएसपी खाद

कृषि अधिकारी चौधरी ने बताया कि नर्मदा बॉयोकेम लिमिटेड अहमदाबाद के जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्टफेट के दानेदार 50 किलो पैकिंग के 475 बैग, काले व सलेटी भूरे रंग के दानों से भरे 50 किलो के 1 हजार 116 बैग मौके पर बरामद हुए। इनको डीएपी व एसएसपी के रूप में बेचने की आशंका है। सिमग्रो जीएमबीएच सूरत मार्का के कट्टों में कृषि शक्ति पर्ल्स (सॉयल कन्डिसनर) के 50 किलो के 50 बैग, सफेद पाउडर के 50 किलो के 580 बैग, मुल्तानी मिट्टी पाउडर के 50 किलो के 500 बैग और काले चूर्ण के 50 किलो के 250 बैग मौके पर मिले हैं। इनके दाने बनाकर डीएपी/एसएसपी उर्वरक के रूप में बेचने की आशंका है।

कम्पनियों के खाली थैलों में नकली माल

जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट के नर्मदा बॉयोकेम लि. अहमदाबाद, कृषि शक्ति पल्स ऑरगेनिक मेन्योर के सिमग्रो जीएमबीएच सोलन, भारत एमओपी के सॉयल टेक फर्टिलाईजर एण्ड केमिकर्ल्स जयपुर, बेन्टोनाईट पाउडर सुपर हाई ब्रान्ड सोडियम बेस्ड के नीलकण्ठ रॉक मिनरल इण्डस्ट्रिज, सोलिटेयर सूक्ष्म तत्व जिंक के सोलिटेयर पेस्टिसाइड प्रा. लि. मण्डोर, पोटाश मोलासेस के अमरावती एग्रो कॉपोरेशन सोलन के लगभग 11 हजार हजार खाली कट्टे मौके पर मिले। इनमें नकली उर्वरक पैक कर उसे बाजार में असली के रूप में बेचने की आशंका है।

लाल-सफेद मिट्टी से खाद

मौके पर उर्वरकों के तीन नमूने लेकर गुण नियंत्रण जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए है। जिप्सम फैक्ट्री परिसर में गोबर की खाद, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, सफेद मिट्टी और अमेजन के खाली कार्टून भी बरामद हुए। जब्त सामग्री एवं परिसर को पुलिस की मौजूदगी में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सील कर दिया है।

12 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / नमक से यूरिया-डीएपी बनाकर किसानों को बेच रहे थे, जिप्सम फैक्ट्री में पड़ा छापा, तो निकला यह नकली कारखाना

