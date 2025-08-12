नमक से यूरिया-डीएपी बनाकर किसानों को बेच रहे थे, जिप्सम फैक्ट्री में पड़ा छापा, तो निकला यह नकली कारखाना

शोभासर रोड पर जिप्सम पाउडर की फैक्ट्री पर छापा मारकर कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। यहां पर नमक से यूरिया व डीएपी-एसएसपी खाद बनाकर किसानों को बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। मौके पर भारी मात्रा में नमक और उससे तैयार की गई यूरिया व अन्य खाद बरामद हुई है। जिले में नकली खाद-बीज माफिया पर लगातार कार्रवाई के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रही है। नमक से बनी ऐसी यूरिया खेत में डालने से फसल को फायदे की जगह नुकसान होता है। उपजाऊ कृषि भूमि लवणीय भूमि में तब्दील होकर हमेशा के लिए बंजर हो सकती है। किसानों के साथ हो रही इस लूट का पर्दाफाश रविवार देर रात से लेकर सोमवार दोपहर तक चली कार्रवाई में किया गया।