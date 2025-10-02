ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

- जीआरपी ने श्रीगंगानगर सर्किल से पकड़ा
बीकानेर. ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने के आरोप में जीआरपी ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जीआरपी के सहायक उप निरीक्षक गजेन्द्र आचार्य के मुताबिक, पकड़ी गई महिलाओं में विजयनगर निवासी हीना उर्फ पूजा (28) पत्नी श्रीराम बावरी और मीरा (65) पत्नी रामचन्द्र बावरी शामिल हैं। आरोपियों से मंगलसूत्र और 94,800 रुपए बरामद किए गए। दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया।
गर्भवती महिला का इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार, यह एक नकबजन गिरोह है। वारदात के समय गिरोह के लोग एक गर्भवती महिला का उपयोग करते थे, ताकि उन पर कोई शक न हो। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने रामदेवरा और देशनोक मेले में जेबतराशी कर हजारों रुपये एकत्रित किए थे। देशनोक लौटते समय श्रीगंगानगर सर्किल पर पुलिस ने दबोच लिया।
यह था मामला
टोंक निवासी शिक्षक रामरतन रैगर पत्नी अनमोल, दोस्त रविन्द्र कुमार वर्मा और सत्यनारायण के साथ रामदेवरा दर्शन के लिए ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन में भीड़ में पत्नी के गले का मंगलसूत्र चोरी हो गया। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे के 139 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। बुधवार सुबह बीकानेर में जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
