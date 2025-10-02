ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

- जीआरपी ने श्रीगंगानगर सर्किल से पकड़ा

बीकानेर. ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने के आरोप में जीआरपी ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जीआरपी के सहायक उप निरीक्षक गजेन्द्र आचार्य के मुताबिक, पकड़ी गई महिलाओं में विजयनगर निवासी हीना उर्फ पूजा (28) पत्नी श्रीराम बावरी और मीरा (65) पत्नी रामचन्द्र बावरी शामिल हैं। आरोपियों से मंगलसूत्र और 94,800 रुपए बरामद किए गए। दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया।