Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

25 को वंदे भारत का उद्घाटन, 28 से बीकानेर-दिल्ली रूट पर नियमित दौड़ेगी, श्रीडूंगरगढ़ समेत 7 स्टेशनों पर ठहराव

हालांकि, बताया जा रहा है कि बीकानेर में जो ट्रेन ट्रायल के लिए आई थी, वह केसरिया रंग में रंगी थी, जबकि जो नया रैक आया है, वह नीले और सफेद रंग का संयोजन है।

बीकानेर

Brijesh Singh

Sep 24, 2025

wz ·¤ô ãô»æ ß´Îð ÖæÚUÌ ·¤æ ©fæÅUÙ Õè·¤æÙðÚU âð çÎ„è Ì·¤ ß´Îð ÖæÚUÌ ÅþðÙ ·¤æ ©fæÅUÙ wz çâÌ´ÕÚU ·¤ô ·¤ÚU çÎØæ Áæ°»æÐ §â·¤ô Üð·¤ÚU ÚUðÜßð ·¤è ¥ôÚU âð ÌñØæÚUè Öè ·¤ÚU Üè »§ü ãñÐ Üðç·¤Ù ÅþðÙ ·Ô¤ çÙØç×Ì â´¿æÜÙ ·¤è çÌçÍ ¥Öè Öè âæ×Ùð Ùãè ¥æ§ü ãñ ¥õÚU Ù ãè ¥Öè Ì·¤ ÚUðÜßð ·¤è ¥ôÚU âð Õéç·¤´» àæéM¤ ·¤è »§ü ãñÐ ¥Õ »æÇ¸è ·¤æ ·¤ÜÚU Öè ¿ð´Á ãô »Øæ ãñ ÈôÅUô ÙõàææÎ ¥Üè

बीकानेर. उत्तर-पश्चिम रेलवे की बहुप्रतीक्षित बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 25 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। बीकानेर से ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से शुरू होगा। हालांकि, बताया जा रहा है कि बीकानेर में जो ट्रेन ट्रायल के लिए आई थी, वह केसरिया रंग में रंगी थी, जबकि जो नया रैक आया है, वह नीले और सफेद रंग का संयोजन है। यह रैक फिलहाल लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी है।

शेड्यूल और ठहराव

रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, उद्घाटन 25 सितंबर की दोपहर बाद होगा। ट्रेन बीकानेर से सप्ताह में 6 दिन (बुधवार को छोड़कर) चलेगी। सुबह 5:40 बजे बीकानेर से रवाना होकर दोपहर 11:55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में शाम 4:45 बजे दिल्ली से छूटेगी और रात 11:05 बजे बीकानेर पहुंचेगी। इसका ठहराव श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, चुरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में होगा।

448 किमी का सफर 6 घंटे 15 मिनट में

बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत 448 किमी की दूरी मात्र 6 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। वर्तमान में चल रही बीकानेर-दिल्ली कैंट एक्सप्रेस यह सफर 7 घंटे से अधिक में पूरा करती है। नए संचालन से राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन में 7 वातानुकूलित चेयर कार डिब्बे और 1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार डिब्बा लगा होगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस

वंदे भारत ट्रेन का एयरोडायनेमिक आधुनिक डिजाइन और 180 किमी प्रति घंटे की गति इसे खास बनाते हैं। इसमंं यात्रियों को 360 डिग्री घूमने वाली आरामदायक सीटें मिलेंगी। साथ ही ऑटोमेटिक दरवाजे और हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सुविधा होगी। अत्याधुनिक एसी नियंत्रण प्रणाली के साथ सीसीटीवी कैमरे, फायर कंट्रोल सिस्टम और आपातकालीन अलार्म होगा।जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली होगी। मिनी पेंट्री (हॉट केस, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, हॉट वॉटर बॉयलर), गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री की व्यवस्था होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Vande Bharat

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 01:02 am

Published on:

24 Sept 2025 01:01 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / 25 को वंदे भारत का उद्घाटन, 28 से बीकानेर-दिल्ली रूट पर नियमित दौड़ेगी, श्रीडूंगरगढ़ समेत 7 स्टेशनों पर ठहराव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.