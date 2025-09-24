25 को वंदे भारत का उद्घाटन, 28 से बीकानेर-दिल्ली रूट पर नियमित दौड़ेगी, श्रीडूंगरगढ़ समेत 7 स्टेशनों पर ठहराव

बीकानेर. उत्तर-पश्चिम रेलवे की बहुप्रतीक्षित बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 25 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। बीकानेर से ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से शुरू होगा। हालांकि, बताया जा रहा है कि बीकानेर में जो ट्रेन ट्रायल के लिए आई थी, वह केसरिया रंग में रंगी थी, जबकि जो नया रैक आया है, वह नीले और सफेद रंग का संयोजन है। यह रैक फिलहाल लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी है।