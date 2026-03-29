वेतन रुका तो थम गई व्यवस्था : संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मची अफरा-तफरी, एसएसबी दो घंटे ठप

कर्मचारी नेता रवि मेघवाल ने बताया कि एजेंसी न तो ईपीएफ जमा कर रही है और न ही ईएसआई की सुविधा दे रही है। इससे कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कर्मचारियों ने प्लेसमेंट एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनमाने तरीके से हटाने का दबाव बनाया जाता है। उन्होंने बिना ठोस कारण सेवा समाप्त नहीं करने और स्थायित्व देने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतियां संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भी भेजी गई हैं।