तू डाल-डाल, मैं पात-पात: अफसरों ने चोरी पकड़ने के किए उपाय, तो सारथी ने मशीन बदल कर ऐसे लगा दिया चूना

राजस्थान रोडवेज में अंदरूनी गड़बड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बस सारथी की ओर से फर्जी टिकटें जारी कर विभाग को चूना लगाने का खुलासा औचक चेकिंग के दौरान हुआ। कार्रवाई होते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल, विद्याधर नगर (जयपुर) से बीकानेर वाया अजमेर-नागौर जा रही रोडवेज बस की नोखा के पास बूदरों की ढाणी के निकट जांच की गई। बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा और सह प्रशासनिक अधिकारी उर्मिला राजपुरोहित की टीम ने जब बस की जांच की, तो 10 यात्रियों के पास फर्जी टिकटें मिलीं।



ऐसे दिया चकमा