युवा नवाचार करें, ताकि देश को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े

कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका बीकानेर के संपादकीय प्रभारी बृजेश सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन शर्मा, डॉ. प्रीति नरुका, डॉ. राकेश पूनिया, डॉ. गरिमा प्रजापत, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. यूनुस शेख, डॉ. जीतेन्द्र जैन, डॉ. राखी पारीक, डॉ. महेंद्र व्यास, डॉ. देवेंद्र गेहलोत, उदय व्यास, डॉ. रणजीत सिंह, डॉ. नवीन पालीवाल, डॉ. शौकत अली, डॉ. ऋतुराज सोनी, डॉ. राहुलराज चौधरी, डॉ. विकास शर्मा, डॉ. विनीत राणा, डॉ. ममता पारीक, जयभास्कर, डॉ. इंदु भूरिया, डॉ. चंचल कच्छावा, डॉ. गणेश प्रजापत, मुमताज अली मीर, राजशाही साफा हॉउस के तनवीर सहित बड़ी संया में विद्यार्थी मौजूद रहे।