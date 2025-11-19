युवा सीखेंगे पायलटिंग, किसान करेंगे सटीक खेती, रोजगार के द्वार भी खुलेंगे

बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में अब कृषि आधारित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र किसानों को खेत की अद्यतन स्थिति समझने से लेकर कीटनाशक छिड़काव, सर्वे और फसल आकलन तक की उन्नत तकनीक सिखाएगा। वहीं युवाओं को ड्रोन पायलटिंग व डेटा विश्लेषण जैसे कोर्स कर रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर भी मिल सकेंगे। कृषि विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम योगी का कहना है कि ड्रोन तकनीक खेतों की नमी, पोषक तत्व स्थिति और रोग-कीट दबाव को वास्तविक समय में बताती है। इससे सिंचाई, उर्वरक व कीटनाशक का वैज्ञानिक निर्धारण, बड़े क्षेत्रों में कम समय में कार्य व श्रम संकट का समाधान संभव हो सकेगा। आपदा के बाद फसल क्षति आकलन तेज होने से किसानों को बीमा दावों में भी मदद मिलेगी।