देश में Ola शुरू करने वाली है इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया चैप्टर, लॉन्चिंग जल्द

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक इस गर्मी में भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी इस जुलाई में स्कूटर की कीमत की घोषणा करेगी। कंपनी ने पहले ही भारतीय शहरों में अपना 'हाइपरचार्जर नेटवर्क' तैनात करना शुरू कर दिया है। इस हाइपरचार्जर नेटवर्क के अंतर्गत भारत के 400 शहरों में एक लाख चार्जिंग प्वाइंट इंस्टॉल किए जाएंगे।

कंपनी ने तमिलनाडु के पास अपनी आगामी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 2,400 करोड़ रुपये के निवेश की भी घोषणा की है। यह प्लांट सालाना 20 लाख स्कूटर्स का निर्माण करेगा और करीब 10,000 नौकरियां पैदा करेगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहा जाता है।

Time to order some paint! What color would you like on the Ola Scooter? Already got you covered for Black! What else? @OlaElectric pic.twitter.com/NXMftKJrrq

ओला के अध्यक्ष और समूह के सीईओ भाविश अग्रवाल ने बताया, "हम जून तक फैक्ट्री को तैयार कर देंगे, जिसमें 20 लाख यूनिट बनाने की क्षमता होगी और फिर फैक्ट्री स्थापित होने के बाद हम अगले 12 महीनों तक इसमें तेजी लाएंगे... उसी समय बिक्री भी शुरू होगी, इसलिए कारखाना जून में पूरा हो जाएगा और बिक्री जुलाई में शुरू होगी।"

हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक अपने बैटरी से चलने वाले स्कूटर की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने पहले कहा था कि नई स्कूटर मोबिलिटी को ज्यादा सुलभ, टिकाऊ और कनेक्टेड बनाने के कंपनी के वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

The EV revolution is coming! From Karnataka in 2017 to Gujarat just this week, 21 states and UTs are now incentivising EVs to make them affordable. We're committed to accelerating this with #OlaFuturefactory and our scooter that's coming soon! #FutureIsElectric @OlaElectric pic.twitter.com/4KZlXsHFDw