इस शहर में पांच साल में हो गईं 1662 रहस्यमयी मौतें, लेकिन अभी तक कारण नहीं खोज पाई पुलिस

1662 रहस्यमयी मौतों(mysterious deaths) के मामलों में जांच नहीं कर पा रही पुलिस ने अधिकांश मर्ग के मामलों की फाइलें ही बंद कर दी हैे। कई मामले अब भी ऐसे हैं जिनमें पुलिस मृत्यु का कारण नहीं ढूंढ पाई है(Police could not find reason for death)।