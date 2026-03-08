कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर 5 हजार इनाम… बेटियों के नाम खरीदी जमीन पर किया कब्जा, दुकानदार को दी जान से मारने की धमकी

विवाद बढ़ने पर नब मंडल ने 9 फरवरी 2024 को जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दिया। इसके बाद 19 जून 2024 को राजस्व अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार किया। पंचनामा में उल्लेख किया गया कि संबंधित जमीन पर टाकेश्वर पाटले ने जालीदार तार से घेराबंदी कर रखी है और उस पर खेती का कार्य किया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत और राजस्व दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने आरोपी टाकेश्वर पाटले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।