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AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड

AI railway ticket checking system: बिलासपुर जिले में भारतीय रेलवे अब टिकट चेकिंग और स्टेशन प्रबंधन को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 21, 2026

AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड(photo-AI)

AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड(photo-AI)

AI railway ticket checking system: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारतीय रेलवे अब टिकट चेकिंग और स्टेशन प्रबंधन को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। नई व्यवस्था के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस स्मार्ट कैमरे स्टेशन के हर हिस्से पर नजर रखेंगे, जिससे सुरक्षा और प्रबंधन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

AI railway ticket checking system: AI कैमरों से होगी 24x7 निगरानी

नई प्रणाली के तहत प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों में AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे यात्रियों की गतिविधियों को लगातार मॉनिटर करेंगे और किसी भी असामान्य स्थिति पर तुरंत अलर्ट जारी करेंगे। स्मार्ट सिस्टम भीड़, संदिग्ध गतिविधियों या किसी भी असामान्य व्यवहार की पहचान कर कंट्रोल रूम को रियल टाइम में सूचना देगा। इससे सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी और दुर्घटनाओं या अव्यवस्था की आशंका को कम किया जा सकेगा।

मैनुअल टिकट चेकिंग की जरूरत घटेगी

नई तकनीक लागू होने के बाद मैनुअल टिकट चेकिंग की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी। अब टीटीई और आरपीएफ कर्मियों की भूमिका सीधे जांच करने के बजाय निगरानी और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप तक सीमित रह जाएगी। इससे न केवल उनके काम का दबाव कम होगा, बल्कि वे अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दे सकेंगे, जिससे समग्र कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

मेट्रो जैसी एंट्री सिस्टम की तैयारी

रेलवे स्टेशन पर मेट्रो की तर्ज पर एंट्री सिस्टम विकसित किया जाएगा, जहां केवल वैध टिकट धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए अलग प्रतीक्षा क्षेत्र और नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था बनाई जाएगी। स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए रंग आधारित ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा। रेलवे स्टाफ, वेंडर और अन्य कर्मियों को अलग-अलग रंग की जैकेट पहननी होगी। साथ ही सभी के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य होगा, जिससे पहचान और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

बिलासपुर स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण

बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षा क्षेत्र और सुगम यातायात व्यवस्था विकसित की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह पूरी व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

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Published on:

21 Mar 2026 01:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड

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