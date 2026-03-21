AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड

रेलवे स्टेशन पर मेट्रो की तर्ज पर एंट्री सिस्टम विकसित किया जाएगा, जहां केवल वैध टिकट धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए अलग प्रतीक्षा क्षेत्र और नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था बनाई जाएगी। स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए रंग आधारित ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा। रेलवे स्टाफ, वेंडर और अन्य कर्मियों को अलग-अलग रंग की जैकेट पहननी होगी। साथ ही सभी के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य होगा, जिससे पहचान और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।