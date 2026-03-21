गंगोत्री प्लांट में भ्रामक लेवलिंग व बिना डेट की बोतलें मिलीं, 30 हजार से अधिक पाउच जब्त, दुकानदारों को सख्त चेतावनी

मंदिर परिसर के बाहर लगे ठेले और गुमटियों की भी जांच की गई। इस दौरान कुछ दुकानों में अखाद्य रंग का उपयोग कर चाट तैयार करते पाया गया। टीम ने मौके पर ही ऐसे खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया और संचालकों को सख्त चेतावनी दी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों की तबीयत खराब न हो। खासकर त्योहार और गर्मी के मौसम में जब खाद्य पदार्थों की खपत तेजी से बढ़ती है।