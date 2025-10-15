CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

माउंट यूनम फतह कर मनाली में आराम कर रहीं निशा यादव ने बताया कि उनकी टीम में कुल चार सदस्य थे। निशा के अलावा तीनों पुरुष थे। 8 अक्टूबर को टीम के साथ दिल्ली से मनाली पहुंची तो वहां उम्मीद के विपरीत बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई थी। वहां हमने चार दिन तक मौसम साफ होने का इंतजार किया, लेकिन बर्फबारी जारी रही। हमने आगे बढ़ते हुए, केलांग में एक रात के लिए पहला कैंप लगाया। इसके बाद भरतपुर में हमारा बेस कैंप था, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर थी, वहां हम दो रात रहे।