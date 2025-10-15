Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

CG News: माउंट यूनम फतह कर मनाली में आराम कर रहीं निशा यादव ने बताया कि उनकी टीम में कुल चार सदस्य थे। निशा के अलावा तीनों पुरुष थे। 8 अक्टूबर को टीम के साथ दिल्ली से मनाली पहुंची तो वहां उम्मीद के विपरीत बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई थी।

2 min read

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Oct 15, 2025

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

पर्वतारोही निशा यादव (Photo Patrika)

CG News: शहर की पर्वतारोही निशा यादव ने लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम में तिरंगा फहराकर एक और उपलब्धि हासिल की है। वह 13 अक्टूबर को सुबह 10.35 बजे चोटी पर पहुंचीं। खास बात यह है कि निशा ने यह साहसिक कार्य बिना किसी गाइड के और भारी बर्फबारी से पहले से बना क्लाइबिंग रूट (चट्टान पर चढ़ने का तय रास्ता) ढंका होने से अंदाज से नया रूट बनाकर चढ़ाई की और माइनस 15 डिग्री तापमान में 20,100 फीट ऊंचाई पर शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

माउंट यूनम फतह कर मनाली में आराम कर रहीं निशा यादव ने बताया कि उनकी टीम में कुल चार सदस्य थे। निशा के अलावा तीनों पुरुष थे। 8 अक्टूबर को टीम के साथ दिल्ली से मनाली पहुंची तो वहां उम्मीद के विपरीत बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई थी। वहां हमने चार दिन तक मौसम साफ होने का इंतजार किया, लेकिन बर्फबारी जारी रही। हमने आगे बढ़ते हुए, केलांग में एक रात के लिए पहला कैंप लगाया। इसके बाद भरतपुर में हमारा बेस कैंप था, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर थी, वहां हम दो रात रहे।

8522 फीट उत्तराखंड की नैना पीक ट्रैक

12500 फीट उत्तराखंड केदारकंठा ट्रैक

2952 फीट छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा

21,286 फीट अरुणाचल प्रदेश की पर्वत चोटी गोरीचेन

18510 फीट यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंट एलब्रुस

19340 फीट अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा किलिमंजारो

20,100 फीट लाहौल की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम

निशा ने बताया कि हमने यह चढ़ाई बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट और गाइड के पूरी की। क्योंकि हम किसी क्लाइबिंग कंपनी की ओर से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से गए थे। इस दौरान टेंट लगाना, खाना बनाने से लेकर सारे काम हमने खुद किए। जैसे ही हम माउंट यूनम पहुंचे, वहां का नजारा देखकर हमारी भूख और थकान मिट गई। चारों ओर घना कोहरा होने से आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था।

