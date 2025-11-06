Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा! 6 महीने में लोगों की 26 मरीज, जानें कैसे करें बचाव…

पैराक्वाट अत्यधिक विषैला शाकनाशी है, जो फेफड़े, लीवर और किडनी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। दुनिया के 60 से अधिक देशों-जिनमें स्विट्जरलैंड, यूके, चीन और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके, भारत में इसका उपयोग खुलेआम जारी है। इसके लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सिम्स बिलासपुर में इस पर विशेष रिसर्च शुरू की गई है। तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम पैराक्वाट की विषाक्तता, असर और उपचार की संभावनाओं पर शोध कर रही है।