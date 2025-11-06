Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा! 6 महीने में लोगों की 26 मरीज, जानें कैसे करें बचाव…

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में फसलों से खरपतवार मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक शाकनाशी पैराक्वाट अब किसानों की जान के लिए खतरा बन गया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा(photo-patrika)

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा(photo-patrika)

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फसलों से खरपतवार मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक शाकनाशी पैराक्वाट अब किसानों की जान के लिए खतरा बन गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, इसके संपर्क में आने वाले लोगों में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर (कई अंगों का एक साथ काम बंद कर देना) का खतरा 70 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

Bilaspur News: पैराक्वाट से 70% तक ऑर्गन फेल्योर का खतरा

इससे मृत्युदर भी 70 प्रतिशत है। देशभर में इस विषाक्त यौगिक से प्रभावित मरीजों की मृत्युदर बेहद ऊंची है। छत्तीसगढ़ में भी यह जहर तेजी से अपना असर दिखा रहा है। बिलासपुर जिले के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में पिछले छह महीनों में पैराक्वाट विषाक्तता से पीड़ित 26 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें 11 की मौत हो चुकी है। बाकी मरीजों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है।

विदेशों में बैन, भारत में अब भी बिक्री

पैराक्वाट अत्यधिक विषैला शाकनाशी है, जो फेफड़े, लीवर और किडनी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। दुनिया के 60 से अधिक देशों-जिनमें स्विट्जरलैंड, यूके, चीन और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके, भारत में इसका उपयोग खुलेआम जारी है। इसके लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सिम्स बिलासपुर में इस पर विशेष रिसर्च शुरू की गई है। तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम पैराक्वाट की विषाक्तता, असर और उपचार की संभावनाओं पर शोध कर रही है।

इलाज बेहद चुनौतीपूर्ण, प्रतिबंध जरूरी

सिम्स बिलासपुर एमएस डॉ. लखन सिंह ने कहा की किसानों द्वारा खरपतवार नाशक का छिडक़ाव करते समय या बाद में संपर्क में आने से नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी और फेफड़े प्रभावित होते हैं। मेडिकल साइंस के पास अभी इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। यही वजह है कि पैराक्वाट विषाक्तता के मामलों में मृत्युदर 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। किसानों को चाहिए कि वे इसके उपयोग से तुरंत परहेज करें।

पैराक्वाट का असर केवल खेत तक सीमित नहीं रहता। यह फसलों की जड़ और बीज तक पहुंचकर उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ऐसे बीज और अनाज मानव शरीर में जाकर कैंसर और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर जैसे रोगों का कारण बन सकते हैं। यह बेहद खतरनाक रसायन है, जिस पर शासन स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध आवश्यक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 09:42 am

Published on:

06 Nov 2025 09:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा! 6 महीने में लोगों की 26 मरीज, जानें कैसे करें बचाव…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अब तक 11 की मौत, घायलों की आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल- अब घर कैसे चलेगा…?

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अब तक 11 की मौत, घायलों की आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल- अब घर कैसे चलेगा…?(photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident Update: बिलासपुर रेल हादसे में 5 मृतकों की हुई पहचान, सामने आए नाम और तस्वीरें… परिजनों में मचा कोहराम

रेल हादसे में 5 मृतकों की हुई पहचान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

निगम का शपथपत्र कोर्ट में पेश, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बिलासपुर में 3 और सिटी बसें सड़कों पर उतरीं, जानें मामला

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Suspicious Death: छात्र के बाद अब प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, इस हाल में मिली लाश! मचा हड़कंप

मौत (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

आर्थिक तंगी के तनाव में हंसिया से पत्नी पर हमला, जेल में रहने की अवधि को हाईकोर्ट ने माना पर्याप्त

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.