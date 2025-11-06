Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अब तक 11 की मौत, घायलों की आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल- अब घर कैसे चलेगा…?

वे रोजी-रोटी की तलाश में निकले थे, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी उलट गई। मंगलवार शाम लालखदान के पास कोरबा मेमू ट्रेन के मालगाड़ी से भिडऩे के बाद मलबे और चीखों के बीच कई परिवारों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हादसे में घायल हुए वे लोग अब सिम्स और रेलवे अस्पताल में पड़े हैं। शरीर पर पट्टियां, आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल-’ अब घर कैसे चलेगा…?’ एक पीड़ित ने बताया हम घायल थे, सदमे में थे लेकिन कुछ लोगों ने मदद करने की बजाए लूटपाट शुरू कर दी। वे कीमती सामान और मोबाइल ले गए।