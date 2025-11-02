सीएचओ भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, अभ्यर्थियों ने विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत और लेन-देन का लगाया आरोप

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सीएचओ(कम्युनिटी हेल्थ अफसर) पद के लिए बीते दिनों वैकेंसी निकली थी। इस पद में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। इस भर्ती में व्यापक गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है। भर्ती में 8 अधिकारियों का नाम है। जिसमें एडीएम, सीएमएचओ, जिला रोजगार अधिकारी सहित 8 अफसर शामिल हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अधिकारियाें ने इस भर्ती में अपना अपना कंडीडेट का चयन गुप्त रूप से कर लिया है।