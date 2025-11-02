सीएचओ भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, अभ्यर्थियों ने विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत और लेन-देन का लगाया आरोप

घोटाला (photo-unsplash)
CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। भर्ती को लेकर विभागीय अधिकारियाें द्वारा मिलीभगत करने का आरोप लग रहा है। सूत्राें का यह भी कहना है कि अधिकारी इस भर्ती में अपने-अपने लोगों से लेन-देन कर नौकरी देने की जुगत में हैं। इससे पात्र अभ्यर्थी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसमें बड़े अफसरों का नाम भी शामिल है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सीएचओ(कम्युनिटी हेल्थ अफसर) पद के लिए बीते दिनों वैकेंसी निकली थी। इस पद में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। इस भर्ती में व्यापक गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है। भर्ती में 8 अधिकारियों का नाम है। जिसमें एडीएम, सीएमएचओ, जिला रोजगार अधिकारी सहित 8 अफसर शामिल हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अधिकारियाें ने इस भर्ती में अपना अपना कंडीडेट का चयन गुप्त रूप से कर लिया है।
भर्ती में मार्कशीट की छटनी सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मेरिट लिस्ट भी बनकर तैयार है। अब केवल लिस्ट निकलना बाकी है। अभ्यर्थियों ने अपने-अपने अंकों के आधार पर चयन की संभावना भी व्यक्त कर ली है, लेकिन इधर इस बात की शिकायतें सामने आ रही है कि भर्ती में शामिल जिम्मेदार अफसर अपने-अपने लोगों को रेवड़ी की तरह पद बांटने की मंशा बना चुके हैं।
बताया जा रहा है कि सीएचओ पद पर जिस वक्त परीक्षा का आयोजन किया गया उस वक्त परीक्षा का पर्चा शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में तैयार किया गया है। परीक्षा का पेपर तैयार करने में यहां के प्राचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में पर्चा लीक होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग