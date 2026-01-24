CG News: बिलासपुर रेंज को मिला नयाआईजी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग ने संभाला पदभार

CG News: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य स्तर पर किए गए आईपीएस अधिकारियों के तबादले के तहत बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग को सौंपी गई है। शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को उन्होंने विधिवत रूप से बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही बिलासपुर रेंज में पुलिस प्रशासन को और अधिक सुदृढ़, सक्रिय और प्रभावी बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह आईपीएस ने पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वागत के पश्चात श्री गर्ग ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों से सौजन्य भेंट की और उनसे रेंज की वर्तमान कानून-व्यवस्था, अपराध की स्थिति और प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी ली।
पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने कार्यभार संभालने के बाद संकेत दिए कि बिलासपुर रेंज में अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल अपराधों पर सख्त कार्रवाई, साइबर अपराध की रोकथाम और जनसुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगी।
इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, अनुशासन और जनसंवाद को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख उद्देश्य रहेगा।
