CG News: बिलासपुर रेंज को मिला नयाआईजी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग ने संभाला पदभार

कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह आईपीएस ने पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वागत के पश्चात श्री गर्ग ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों से सौजन्य भेंट की और उनसे रेंज की वर्तमान कानून-व्यवस्था, अपराध की स्थिति और प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी ली।

पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने कार्यभार संभालने के बाद संकेत दिए कि बिलासपुर रेंज में अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल अपराधों पर सख्त कार्रवाई, साइबर अपराध की रोकथाम और जनसुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगी।