Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा, लोको पायलेट पायलट 11 की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, बोगियों को काटकर निकाला शव

रेल प्रशासन के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मालगाड़ी और मेमू लोकल गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब 12 किमी दूर लाल खदान के पास दोनों गाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में मेमू लोकल का इंजन चढ़ गया। कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। हादसे में ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे बहाली में समय लग सकता है।