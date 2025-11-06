बिलासपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा! एक ही ट्रैक पर फिर आई तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर दो दिन पहले बड़ा हुए ट्रेन हादसे के बाद आज एक और बड़ी घटना होते होत टल गई। एक बार फिर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के लिए आज का सफर बेहद डरावना वाला था। ( CG News ) दरअसल कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशनों एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गई। जारकारी के अनुसार दो मालगाड़ियां के बीच में पैसेंजर ट्रेन फंस गई। जब यात्रियों ने ये मंजर देखा तो हडकंप मच गया।