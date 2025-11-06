बिलासपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा! एक ही ट्रैक पर फिर आई तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

Breaking ( Patrika File Photo )
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर दो दिन पहले बड़ा हुए ट्रेन हादसे के बाद आज एक और बड़ी घटना होते होत टल गई। एक बार फिर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के लिए आज का सफर बेहद डरावना वाला था। ( CG News ) दरअसल कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशनों एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गई। जारकारी के अनुसार दो मालगाड़ियां के बीच में पैसेंजर ट्रेन फंस गई। जब यात्रियों ने ये मंजर देखा तो हडकंप मच गया।
कई लोग ट्रेन से उतर कर भागने लगे। हालांकि रेलवे अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई कि यह गड़बड़ी ऑटो सिगनलिंग के कारण हुई है। गनीमत रहा कि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जबकि इससे पहले 4 नवंबर को एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। जबकि 20 घायलों का इजाज जारी है।
जानकारी के अनुसार कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशनों के बीच एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गई। इस बीच दो मालगाड़ियां के बीच यात्री ट्रेन फंसी रही। जिसे रेल अधिकारियों ने कुछ देर बाद सही कर लिया। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों की सांस अटक गई। कुछ ने रेलवे के इस लापरवाही को देख अपनी नाराजगी जाहिर की।
बिलासपुर रेल हादसे मामले में रेलवे की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ट्रेन को गलत सिग्नल वाली लाइन पर चलाया गया, जिससे यह हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन के मृत चालक पर जुर्म दर्ज किया गया है। असिस्टेंट चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। वहीं आज भी इसी तरह की गलती देखने को मिली। गनीमत रहा कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हुई।
मथुरा भास्कर (55 वर्ष) परसदा बिलासपुर
चौरा भास्कर (50) परसदा, बिलासपुर
शत्रुघ्न (50) परसदा, बिलासपुर
गीता देवनाथ (30) हेमू नगर, बिलासपुर
मेहनिश खान (19), नैला, जांजगीर
कविता यादव (30) रायपुर
अंजला साहू (49) कपन, बिलासपुर
श्याम देवी गौतम (64) कपन, बिलासपुर
प्रीतम कुमार (18) जयरामनगर, जांजगीर
शैलेष चंद्रा (35) सिरगिट्टी, बिलासपुर
डेढ़ साल का अज्ञात बच्चा
रश्मि और संतोष हंसराज (50)
(नोट: कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रात में ही छुट्टी दे दी गई थी। )
विद्यासागर (55 वर्ष)मोटरमैन (चालक), मेमू लोकल
प्रमिला वस्त्रकार (55 वर्ष) निवासी पाराघाट, बिलासपुर
रंजीत भास्कर (32 वर्ष)निवासी कोसा, जांजगीर-चांपा
अर्जुन यादव (35 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर
शीला यादव (30 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर
मानमति यादव (65 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर
प्रिया चंद्राकर (22 वर्ष)निवासी बहेराडीह, जैजैपुर (सक्ति)
अंकित अग्रवाल, बिलासपुर
लवकुश शुक्ला, सक्ती
गोती बाई (65) तखतपुर, बिलासपुर
गोदावरी बाई (60), रतनपुर,
