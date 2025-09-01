बिलासपुर जोन को बड़ी सौगात, कई छोटे स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी…

Bilaspur Railway Station: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोनाकाल से बंद चल रहे कई ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को यह बड़ी सुविधा मिली है।