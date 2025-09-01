Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर जोन को बड़ी सौगात, कई छोटे स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी…

Bilaspur Railway Station: आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को यह बड़ी सुविधा मिली है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

बिलासपुर जोन को बड़ी सौगात(photo-patrika)
बिलासपुर जोन को बड़ी सौगात(photo-patrika)

Bilaspur Railway Station: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोनाकाल से बंद चल रहे कई ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को यह बड़ी सुविधा मिली है।

इन ट्रेनों के पुनः ठहराव से न केवल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचना आसान होगा, बल्कि जिन स्टेशनों पर यह ट्रेनें रुकेंगी वहाँ फिर से रौनक लौटेगी। यह क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है।

ये भी पढ़ें

CG Train Cancelled: 27 अगस्त से 2 सितंबर तक लोकल एवं एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, देखें list…
रायगढ़
CG Train Cancelled: 27 अगस्त से 2 सितंबर तक लोकल एवं एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, देखें list...(photo-patrika)

Bilaspur Railway Station: मंत्री ने उठाई थी पहल

तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की जनभावनाओं को रखते हुए पत्र सौंपा था। इसी के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड ने कई ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव की स्वीकृति दी है।

किन-किन स्टेशनों पर रुकेंगी ट्रेनें

  • बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस (18236/18235) – बेलगहना, करगीरोड, खोंगसरा
  • दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस (15160/15159) – बेलगहना, बिल्हा, चंदिया रोड
  • योगनगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस (18478/18477) – बेलगहना
  • चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस (18258/18257) – खोंगसरा, पेंड्रारोड
  • बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस (18114/18113)– गतौरा
  • शालीमार-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (18030/18029) – बिल्हा, देवबलोदा चारोदा
  • इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस (12856/12855)– बिल्हा
  • इतवारी-कोरबा एक्सप्रेस (18240/18239)– बिल्हा
  • टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस (18110/18109)– ब्रजराजनगर, किरोडीमल नगर
  • अमृतसर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस (20808/20807) – बेलपहाड़
  • चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस (11752/11751)– बैहाटोला, पाराडोल, धुरवासिन
  • कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस (18204/18203)– उमरिया, बिरसिंहपुर
  • अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस (18756/18755) – अमलाई, करंजी
  • एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-बिलासपुर एक्सप्रेस (12852/12851) – मलमरोड़ा
  • अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस (18238/18237) – हथबंध

क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी

स्थानीय लोगों की यह लंबे समय से मांग रही थी कि प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नजदीकी स्टेशनों पर हो, ताकि यात्रा आसान और सुविधाजनक बने। अब इन निर्णयों से यात्रियों को राहत मिलेगी और क्षेत्र के छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों की रौनक लौट आएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 09:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर जोन को बड़ी सौगात, कई छोटे स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट