बिलासपुर जोन को बड़ी सौगात, कई छोटे स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी…

Bilaspur Railway Station: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोनाकाल से बंद चल रहे कई ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को यह बड़ी सुविधा मिली है।
इन ट्रेनों के पुनः ठहराव से न केवल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचना आसान होगा, बल्कि जिन स्टेशनों पर यह ट्रेनें रुकेंगी वहाँ फिर से रौनक लौटेगी। यह क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है।
तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की जनभावनाओं को रखते हुए पत्र सौंपा था। इसी के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड ने कई ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव की स्वीकृति दी है।
स्थानीय लोगों की यह लंबे समय से मांग रही थी कि प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नजदीकी स्टेशनों पर हो, ताकि यात्रा आसान और सुविधाजनक बने। अब इन निर्णयों से यात्रियों को राहत मिलेगी और क्षेत्र के छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों की रौनक लौट आएगी।