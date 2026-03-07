Car Stunt Video: चलती कार में युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

खतरनाक स्टंटबाजी (photo source- Patrika)
Car Stunt Video: बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में चलती कार में दो युवकों द्वारा खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों युवक नैनो कार की खिड़की पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सिरगिट्टी के तिफरा सेक्टर-डी इलाके का है।
घटना के दौरान कार के पीछे चल रही एक महिला ने अपने मोबाइल से पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही कार दुर्ग पासिंग की बताई जा रही है और उसमें वाहन का नंबर भी साफ नजर आ रहा है।
Car Stunt Video: इस तरह की लापरवाही भरी स्टंटबाजी से सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को खतरा हो सकता था, वहीं खुद युवकों की जान भी जोखिम में पड़ सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और कार सवार युवकों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
