CG Murder Case: अवैध संबंध के शक में खूनी हमला! बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, 7 लोग गंभीर, गांव में तनाव

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटों के साथ मिलकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।