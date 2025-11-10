गाय का दूध निकालकर घर के सामने बांधा था लेकिन… बच्चे याद कर रो रहे, परेशान शख्स ने पुलिस से लगाई गुहार

प्रतिकात्मक फोटो Patrika
CG News: एक ओर जहां शहर और ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग गायों को बेसहारा छोड़ रहे हैं, जिससे आए दिन हाईवे और सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोनी क्षेत्र का पशुपालक अपनी लापता गाय व बछड़ा की तलाश में परेशान है। मामला ग्राम सेमरताल का है। ( CG News ) यहां के गोपाल सिंह ठाकुर पिता जोहनी सिंह ने अपनी काले रंग की गाय और उसके कबरी बछड़े के गुम हो जाने की शिकायत कोनी थाने में दर्ज कराई है।
गोपाल ने पुलिस को बताया कि एक सप्ताह पूर्व उन्होंने गाय का दूध निकालकर घर के सामने बांधा था। लगभग एक घंटे बाद जब वे बाहर निकले तो गाय और बछड़ा दोनों गायब थे। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने आशंका जताई है कि किसी ने गाय और बछड़े को चुरा लिया है।
गोपाल सिंह ने बताया कि गाय सिर्फ पशु नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। बच्चे उसे याद कर रो रहे हैं। जब से गाय गुम हुई है तब से घर वाले परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने आसपास के गांवों में तलाश करने के बाद जब अपनी गाय नहीं मिली तो थाने पहुंचे। पुलिस ने उसे गाय और बछड़ा को ढूंढने में मदद करने का भरोसा दिलाया है।
