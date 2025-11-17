बिलासपुर में चार स्कूली छात्र तालाब में डूबे.. दो की मौत, दो को सुरक्षित बाहर निकाला

ग्रामीणों की सूझबूझ से दो छात्रों की बच गई जान ( Photo - Patrika )
CG News: शहर के लाल खदान क्षेत्र में रविवार की शाम चार स्कूली छात्र तालाब में नहाने के दौरान अचानक गहराई में चले गए, इससे 2 की मौत हो गई वहीं दो की जान बच गई। ( CG News ) दरअसल चारों छात्र लालखदान स्कूल के थे और रविवार की छुट्टी होने के कारण करीब 2 बजे तालाब में नहाने पहुंचे थे। पानी की गहराई का अंदाजा न लग पाने से सभी छात्र गहरे हिस्से में पहुंच गए और डूबने लगे।
उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में कूदकर दो छात्रों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि दो छात्र पानी में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर तहसीलदार प्रकाश साहू, तोरवा पुलिस और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने तत्काल एसडीआरएफ टीम को बुलाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टीम ने तालाब में रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अंधेरा बढ़ने के बावजूद बचाव टीम ने लगातार खोजबीन जारी रखी।
रेस्क्यू के दौरान 2 छात्रों का शव बरामद कर लिया गया, मृत छात्रों की पहचान पी. साई राव पिता श्रीनिवास राव, उम्र 17 वर्ष, निवासी महमंद और दूसरा छात्र टी. पवन, उम्र 18 वर्ष, निवासी महमंद के रूप में हुई है। वहीं प्रियांशु सिंह व एम. उदय किरण को तालाब के गहरे पानी से निकालकर बचा लिया गया है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
तोरवा थाना टीआई अभय सिंह बैस ने बताया कि तालाब में 4 छात्र नहाने गए थे। गहराई में जाने के कारण वे डूबने लगे। 2 छात्रों को बचा लिया गया लेकिन दो छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग