बिलासपुर में चार स्कूली छात्र तालाब में डूबे.. दो की मौत, दो को सुरक्षित बाहर निकाला

उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में कूदकर दो छात्रों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि दो छात्र पानी में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर तहसीलदार प्रकाश साहू, तोरवा पुलिस और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने तत्काल एसडीआरएफ टीम को बुलाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टीम ने तालाब में रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अंधेरा बढ़ने के बावजूद बचाव टीम ने लगातार खोजबीन जारी रखी।