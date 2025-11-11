रिश्वतखोर नायब तहसीलदार… मांगें थे डेढ़ लाख, 50 हजार की घूस लेते ACB ने रंगे हाथों दबोचा

CG News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए सीपत तहसील के नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने एक किसान से उसकी मां की मृत्यु के बाद जमीन का फौती रिकॉर्ड दर्ज कराने के बदले 1 लाख 50 हजार रुपए की मांग की थी। ( CG News ) ग्राम बिटकुला निवासी किसान प्रवीण पाटनवार ने 30 अक्टूबर को एसीबी से शिकायत की थी कि उसकी मां के नाम पर 21 एकड़ कृषि भूमि है। फौती दर्ज कराने के लिए नायब तहसीलदार कुर्रे ने 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी।