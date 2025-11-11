Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

रिश्वतखोर नायब तहसीलदार… मांगें थे डेढ़ लाख, 50 हजार की घूस लेते ACB ने रंगे हाथों दबोचा

CG News: 21 एकड़ कृषि भूमि की फौती दर्ज कराने के लिए नायब तहसीजदार किसान से डेढ़ लाख की मांग की थी। इसमें से 50 हजार रुपए देने के दौरान एसीसी की टीम ने दबोचा है..

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 11, 2025

CG News, CG hindi news today

नायब तहसीलदार कुर्रे 50 हजार की घूस लेते गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

CG News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए सीपत तहसील के नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने एक किसान से उसकी मां की मृत्यु के बाद जमीन का फौती रिकॉर्ड दर्ज कराने के बदले 1 लाख 50 हजार रुपए की मांग की थी। ( CG News ) ग्राम बिटकुला निवासी किसान प्रवीण पाटनवार ने 30 अक्टूबर को एसीबी से शिकायत की थी कि उसकी मां के नाम पर 21 एकड़ कृषि भूमि है। फौती दर्ज कराने के लिए नायब तहसीलदार कुर्रे ने 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी।

CG News: 1.20 लाख रुपए में तय किया सौदा

शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद आरोपी ने रकम घटाकर 1.20 लाख रुपए में सौदा तय किया। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एसीबी टीम आगे की पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में जुटी है।

कॉफी हाउस में रकम देने बुलाया फिर पकड़ा

एसीबी ने नायब तहसीलदार कुर्रे को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। सोमवार दोपहर पीड़ित किसान ने एनटीपीसी के कॉफी हाउस में कुर्रे को पहली किश्त 50 हजार रुपए देने का समय तय किया। जैसे ही किसान ने रकम सौंपी, एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी नायब तहसीलदार को रिश्वत की राशि सहित गिरफ्तार कर लिया।

Updated on:

11 Nov 2025 12:32 pm

Published on:

11 Nov 2025 12:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / रिश्वतखोर नायब तहसीलदार… मांगें थे डेढ़ लाख, 50 हजार की घूस लेते ACB ने रंगे हाथों दबोचा

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

