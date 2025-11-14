जूते का सोल दिलाएगा कमरदर्द, सिर दर्द से राहत… 11वीं की छात्रा ने तैयार किया मॉडल

CG News: शहर की प्रतिभाशाली छात्रा अदीबा अंजुम ने अपनी नवोन्मेषी सोच और विज्ञान के प्रति जुनून से ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो आने वाले समय में सिरदर्द और कमरदर्द जैसी आम समस्याओं से राहत दिलाने में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। ( CG News ) शासकीय बहु-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा अदीबा ने एमआईटी पुणे में साइंस मॉडल प्रतियोगिता में अपने अभिनव मॉडल ‘फूट इरेक्शन’ के लिए प्रथम स्थान हासिल कर बिलासपुर का नाम रोशन किया।