जूते का सोल दिलाएगा कमरदर्द, सिर दर्द से राहत… 11वीं की छात्रा ने तैयार किया मॉडल

जूते का सोल: सिर दर्द, कमरदर्द से दिलाएगा राहत ( Photo -Patrika )
CG News: शहर की प्रतिभाशाली छात्रा अदीबा अंजुम ने अपनी नवोन्मेषी सोच और विज्ञान के प्रति जुनून से ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो आने वाले समय में सिरदर्द और कमरदर्द जैसी आम समस्याओं से राहत दिलाने में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। ( CG News ) शासकीय बहु-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा अदीबा ने एमआईटी पुणे में साइंस मॉडल प्रतियोगिता में अपने अभिनव मॉडल ‘फूट इरेक्शन’ के लिए प्रथम स्थान हासिल कर बिलासपुर का नाम रोशन किया।
अदीबा का यह मॉडल नेचुरोपैथी के सिद्धांतों पर आधारित है। यह दरअसल जूते का 3डी प्रिंटेड सोल है, जिसमें वैज्ञानिक ढंग से प्रेशर पॉइंट्स डिज़ाइन किए गए हैं। इसे डॉ. धनंजय यादव के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। अदीबा ने क्यूरा सॉटवेयर की मदद से पॉइंट्स को डिज़ाइन कर 3डी प्रिंटिंग तकनीक से दो वर्जन अल्फा और बीटा में तैयार किया है। यह हल्का, लचीला और पहनने में आरामदायक है।
इसे प्रतिदिन सिर्फ 45 मिनट पहनने से सिरदर्द और कमरदर्द में राहत मिलती है। जूते में बने प्रेशर पॉइंट्स न्यूरो और स्पाइन से जुड़े बिंदुओं को सक्रिय कर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। इससे प्रभावित हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचती है और दर्द स्वाभाविक रूप से कम होता है। अदिबा का कहना है नेचुरोपैथी विशेषज्ञ जहां एक पॉइंट पर काम करते हैं, मेरा जूता एक साथ कई पॉइंट्स पर असर करता है। उनका यह मॉडल अब पेटेंट के लिए भेजा गया है।
